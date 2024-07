La 14enne abusata dal padre | Non lo perdonerò mai è tutto tranne che un uomo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 5 luglio 2024) Bergamo. Fuori dall’aula trova anche la forza di sorridere, ora che il Collegio ha condannato a 10 anni suo, accusato di violenza sessuale nei suoi confronti. Vuole parlare, vuole raccontare gli strascichi che cinque anni di presunti abusi le hanno lasciato addosso. Oggi ha 14 anni, la coda alta, i leggins neri e una t-shirt, le scarpe da ginnastica che indossano tutti i ragazzini della sua età. Ha gli occhi grandi e un coraggio enorme, una grinta che sfodera forse per nascondere quella fragilità di cui però non fa mistero. Perché te lo dice in faccia: “Per colpa sua ho avuto gravi ripercussioni a livello psicologico, sono dovuta andare diverse volte al pronto soccorso per gesti di autolesionismo e ho subito anche un ricovero. Ora sono seguita da un’equipe medica e prendo farmaci per controllare l’ansia, per dormire, per tenere a bada la fame nervosa”.