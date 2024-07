Il ritorno che tutti volevano Di nuovo nel cast di Amici la decisione che fa volare il talent

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il pubblico di telespettatori si trova nel pieno dell’estate e l’unico programma televisivo a fare scintille per quanto riguarda gli ascolti e l’intramontabile Temptation Island. In realtà, i palinsesti che sembrano tanto lontani torneranno tra soli due mesi. Si parla nello specifico di24 e pare tornerà Veronica Peparini. Sarebbe davvero un sogno per i suoi ammiratori più affezionati, che le riconoscono grandi meriti. Ingli anni che l’hanno vista insegnante della categoria ballo addi Maria De Filippi ha dimostrato, non solo di essere una tutor e una coreografa bravissima, Veronica Peparini ha fiutato tanti, vincenti ballerini. Nel corso della sua ultima intervista rilasciata in queste ore al settimanale Mio, la compagna di Andreas Muller, incontrato proprio adquando lui era un alunno e lei l’insegnante, ha parlato di un possibilead24 accendendo gli animi dei suoi tantissimi e fedeli estimatori.