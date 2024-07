Il lungo legame tra la royal family e il torneo di Wimbledon

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ildiè un evento sportivo e sociale tra i più importanti nel calendario annuale del Regno Unito. Come per tutti gli eventi che si svolgono oltremanica la tradizione e il gusto british danno un tocco unico alla manifestazione. Dal cocktail Pimm’s Cup, a base di gin e frutta, alle immancabili fragole con panna, senza contare l’opportunità di poter assistere alle partite non lontani dalBox, dove siede la famiglia reale. “I reali sono sinonimo dicome le fragole con la panna o Henman Hill (il campo verde dove si svolge il)”, ha raccontato al Time Katie Nicholl, giornalista di Vanity Fair e autrice di Kate: The Future Queen. La famiglia reale è da tempo associata ai campionati internazionali di tennis di, con la Principessa del Galles, i Principi del Kent, le Principesse di York e tutti gli altri esponenti della famiglia reale britannica spesso fotografati proprio nelBox, intenti a guardare la gara.