Gli Studi Medici Serafini festeggiano cinquant’anni di attività

(Di venerdì 5 luglio 2024) Oggi dalle 19 in piazza della Cartiera gliinvitano tutti i follonichesi e non solo ad unirsi ai festeggiamenti del loro 50esimo anniversario di. Dal 1974 rappresentano per Follonica un luogo professionale per la cura e il benessere della persona. Le loro competenze professionali e la loro innovazione nell’ambito medico sono stati i loro punti di forza, rendendoli negli anni la scelta fidata per la salute dei follonichesi. Gianfranco e i due figli, Francesca e Simone, hanno scelto di celebrare questo traguardo con tutti coloro che lo hanno reso possibile: i loro pazienti. Glioffriranno ai presenti un ricco buffet preparato da La Novella e le torte della Pasticceria Peggi per soffiare insieme le 50 candeline, il tutto accompagnato dalla musica della "Bibi live band".