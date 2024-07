Fisioterapista uccisa parla la ex di Gianluca Molinaro | Mi ha chiamato dopo l’omicidio Così l’ho convinto a costituirsi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) «mi hapocole 14 e mi ha detto “le ho sparato”». Debora Notari, oss ed ex compagna di, killer reo confesso deldi Manuela Petrangeli,50ennedavanti alla clinica dove lavorava, a Roma. Racconta quella chiamata e come hal’operatore socio sanitario a. «Mi tremavano le gambe durante la telefonata, potevo esserci io lì. Forse la famiglia di lei aveva sottovalutato il suo passato. Adesso riesco solo a pensare a quella povera creatura rimasta sola». Già, perché Notari in passato aveva denunciatoper maltrattamenti. Con lui ha avuto una bambina. «Quando ha squillato il telefono – racconta all’Adnkronos – e ho visto che era lui, ho creduto avesse discusso con nostra figlia.