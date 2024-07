Da Prato a Cosenza in Serie B | Montagnolo verso la sfida più impegnativa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 - Nel 2022/23 aveva “assaggiato” laA a Cremona, divenendo il vice-allenatore più giovane di quella stagione nel massimo campionato italiano di calcio. Ma lapiù, per Renato, sarà forse quella che dovrà affrontare insieme al mentore Massimiliano Alvini e che porterà entrambi a. Il club calabrese ha infatti scelto Alvini come allenatore e quest'ultimo non ha avuto dubbi su chi indicare come suo vice. Si tratta del resto di un binomio ormai inscindibile e a prova di bomba, sin dai tempi dell'Albinoleffe e dellaC. Allorasi trovò a dover sostituire il suo maestro per qualche partita e diventò a ventotto anni, nel 2018, il tecnico più precoce fra i professionisti (grazie ad una deroga federale).