Chi è Manuel Montella il centauro morto nell’incidente a Monza | lutto a Bovisio Masciago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 Luglio 2024 – ÈLuca, residente a, ildi 37 anni rimasto vittima dell'incidente stradale avvenuto alle 14.20 in viale Battisti a. L'altro ferito, un motociclista monzese di 55 anni, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda in codice rosso, è gravissimo, i medici stanno facendo di tutto per stabilizzarlo, ha gravi ferite alla testa, al torace, all'addome e alle gambe e lotta tra la vita e la morte. Intanto emergono nuovi particolari sulla dinamica: i due scooter procedevano parallelamente lasciandosi alle spalle la Villa Reale die si sono schiantati all'altezza di via Rossini contro il suv Range Rover guidato da una milanese di 53 anni, sfondando la portiera lato passeggero della vettura.