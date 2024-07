Chi è Keir Starmer il nuovo primo ministro britannico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024)Rodneyha raccontato nel 2015 di non essere certo che sia vero. Forse il suonome, di origini gaeliche, gli è stato dato dai genitori, sostenitori del Labour, in onore diHardie, fondatore eleader del partito. Il secondo nome, invece, è lo stesso del padre, un burbero attrezzista, che dalla moglie Josephine ha avuto quattro figli.è nato, il 2 settembre 1962, a Southwark, quartiere di Londra, ma è cresciuto a Oxted, cittadina della contea del Surrey, storica roccaforte blu, cioè dei Tories, in una famiglia che viveva in ristrettezze economiche. La madre ha sofferto di una malattia cronica, il morbo di Still, che provoca diversi disturbi come febbre alta, rash cutaneo, mal di gola e dolore articolare e muscolare.