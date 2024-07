Alla biblioteca comunale l’iniziativa | Nati per leggere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Laospita "per", la rassegna di iniziative rivolte alle famiglie, per promuovere la lettura anche ai bambini in età prescolare, sostenuta dall’associazione culturale pediatri. Tutto si basa sull’interazione tra adulti e piccoli e sulla capacità della lettura di stimolare le relazioni emotive e cognitive dei bambini. I volontari di "per", nella terrazza della, accoglieranno i bambini da zero a 6 anni ed i loro genitori. Prossimo appuntamento lunedì alle 21. Partecipazione gratuita.