Storie di sport spettacolo e premiazioni per la notte del premio Aquila d’Oro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 4 luglio 2024 – Racconti di, intrattenimento e musica per la quarta edizione del- Città di Arezzo”. L’evento è in programma lunedì 8 luglio, alle 21.15, alla Fortezza Medicea e rappresenterà un’occasione per celebrare ledi eccellenza valoriale espresse sul territorio aretino da atleti, società e personalità della società civile, con unache riunirà sul palcoscenico tanti grandi ospiti di spessore nazionale quali Gene Gnocchi, Sergio Sgrilli e Igor Cassina. La serata, a ingresso libero con posti prenotabili sul portale Discover Arezzo, è organizzata dalla Ginnastica Petrarca 1877 con il Comune di Arezzo e il Coni di Arezzo, con il patrocinio della Regione Toscana, con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana e con il sostegno di Fondazione Guido d’Arezzo e Fondazione Arezzo Intour.