Serie A 2024-2025 il Napoli esordirà in trasferta contro il Verona vi ricorda qualcosa?

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024) Al via il sorteggio del calendario per la. Ildi Conte farà il suo esordio inil. Proprio come nell’anno dello scudetto (2-5). Alla seconda giornata già una sfida sulla carta più tosta:-Bologna. Alla terza sarà la volta di-Parma.A, il calendario delPrima giornata:Seconda giornata:-Bologna Terza giornata:-Parma Quarta giornata: Cagliari-Quinta giornata: Juventus-Sesta giornata:-Monza Settima giornata:-Como Ottava giornata: Empoli-Nona giornata:-Lecce Decima giornata: Milan-Undicesima:-Atalanta Dodicesima: Inter-Tredicesima:-Roma Quattordicesima: Torino-Quindicesima:-Lazio Sedicesima: Udinese-Diciassettesima: Genoa-Diciottesima:-Venezia Diciannovesima: Fiorentina–GIRONE DI RITORNO Ventesima:Ventunesima: Atalanta-Ventiduesima:-Juventus Ventitreesima: Roma-Ventiquattresima:-Udinese Venticinquesima: Lazio-Ventiseiesima: Como-Ventisettesima:-Inter Ventottesima:-Fiorentina Ventinovesima: Venezia-Trentesima:-Milan Trentunesima: Bologna-Trentaduesima:-Empoli Trentatreesima: Monza-Trentaquattresima:-Torino Trentacinquesima: Lecce-Trentaseiesima:-Genoa Trentasettesima: Parma-Trentottesima:-CagliariA, la prima giornata Bologna-Udinese Cagliari-Roma Empoli-Monza Genoa-Inter Juvenuts-Como Lazio-Venezia Lecce-Atalanta Milan-Torino Parma-Fiorentina Ilin ritiro a Dimaro Ilha ufficializzato il programma del ritiro estivo di Dimaro.