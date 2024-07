San Gimignano al via la terza edizione del Festival dei Giovani Creativi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) San(Siena), 3 luglio 2024 - Al via ladi IN3C, ildeiche dalle 17 di venerdì 5 e sabato 6 luglio tornerà nella Rocca di Montestaffoli a Sanper un’immersione nell’artele. Tanti gli eventi in programma tra cui esposizioni d’arte ditalenti come l’illustratrice Luchadora, i fotografi Gabriel Provvedi e Caterina Gaggi, l’illustratrice digitale Giuditta Cresti, la pittrice Diletta Gioacchini e molti altri. Momento fondamentale delsarà la tavola rotonda sulla sostenibilità artistica e culturale “E se facessi l’artista?”, moderata da Domitilla Marzuoli, che vedrà la partecipazione di Generazione T, Fondazione Musei Senesi e Fondazione Santagata. Gli eventi includeranno anche musica dal vivo - Les Albateaux, Migliorini, Stuka, Blu Petrolio e ROS - live painting, cibo e bevande a cura di DOC - San