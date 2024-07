Parte la prima class action europea in campo sanitario | a Milano ricorso contro i prodotti Philips per la terapia respiratoria e del sonno

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) E’ partita da Torino lain: nel mirino ci sono alcunidiper lae del. Ilè stato presentato al tribunale didalla Global Justice Network, una coalizione di avvocati, per conto degli utenti europei danneggiati da difetti riscontrati nei respiratori a pressione positiva continua delle vie aeree (Cpap) e nei ventilatori meccanici salvavita. Più di venti avvocati di quindici diversi studi legali sono coinvolti nel contenzioso in Europa. Inoltre sono stati inoltre ingaggiati otto esperti in diverse aree scientifiche. I ricorrenti di diversi Stati membri dell’Unionesono i rappresentati nominati della, compresi i parenti di persone decedute per cancro ai polmoni.