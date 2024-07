Giacomo Bozzoli la storia e la fuga dell’uomo che uccise lo zio buttandolo nella fornace | dalla Maserati all’ipotesi Francia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 luglio 2024) Continuano le ricerche di, l’uomo di 39 anni scomparso da dieci giorni con la famiglia e condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, imprenditore bresciano gettato nel forno della sua fonderia la sera dell’8 ottobre 2015. Il trentanovenne è ufficialmente latitante e su di lui pende un mandato di arresto europeo. Tutti gli indizi a disposizione degli investigatori fanno ipotizzare chesia scappato ininsieme?????? alla moglie e al figlio di otto anni a bordo della propria auto, unaLevante. L’ipotesi dellaNel frattempo, i carabinieri di Brescia sono tornati a perquisire la sua casa, a Soiano, sulla sponda bresciana del lago di Garda, per cercare tracce utili a ricostruire i movimenti degli ultimi giorni.