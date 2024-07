Ecco la giunta del sindaco Spezzani | Gruppo affiatato e volenteroso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Proprio nel giorno dell’insediamento i nuovi eletti del comune di Baiso sono stati messi alla prova da un’ondata di maltempo che ha rimesso in movimento un consistente panorama di frane, che anche l’anno scorso ha creato grossi problemi sul territorio con l’intervento della protezione civile e il sopralluogo del commissario generale Figliuolo. "Il nostro insediamento – ha detto ilFabio– è stato preceduto dalla lunga serie di nubifragi che ha investito quasi metà del territorio comunale. Proprio in quei momenti ho potuto constatare come ilsianell’affrontare di petto ogni problema, comprese conseguenze nefaste del cambiamento climatico". Questa ladi Baiso con la distribuzione delle deleghe agli assessori: il primo cittadino Fabio, che ha tenuto le deleghe a scuola, commercio, personale, aree interne; Andrea Barozzi, vice, si occuperà di Protezione Civile, associazioni, politiche internazionali, gemellaggi, sport, agenda digitale; Roberta Ferri, bilancio e turismo; Wiliam Ovi, ambiente e territorio, lavori pubblici, urbanistica, decoro urbano; Irma ‘Monia’ Spattini, delega salute e benessere, sociale.