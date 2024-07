De La Fuente | Domani è solo un’altra partita dobbiamo abbassare la tensione e lasciare che si divertano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024)si giocano i primi quarti di finale di Euro 2024. Germania e Spagna è come una finale anticipata. Luis De La, ct della Spagna, presenta in conferenza stampa la sfida di. Le sue parole riportate da Marca. De La: «Come limitare Kroos e Musiala? Avevamo pensato di fasciargli i piedi» «La Germania ci rispetta come noi rispettiamo loro. Ho pochissima preoccupazione per le loro dichiarazioni. Giocheremo unaad armi pari, potrebbe essere una finale». L’approccio alla: «Loro partono sempre forte. Cercheremo di rispondere allo stesso modo. La cosa migliore è difenderci con un attacco migliore. Giochiamo contro un avversario con un’idea simile alla nostra. Chi riesce a sbagliare meno ha maggiori possibilità di vincere la».