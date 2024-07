Conte-Napoli cosa ne penserebbe Maradona? La confessione di Ciro Ferrara

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nel corso della presentazione del nuovo calendario di Serie A, l’attenzione si è soffermata su Antonio, nuovo allenatore del. Una firma, senza alcun dubbio, di primo piano e che ha già dato una bella scossa in termini di entusiasmo ed energia alla piazza partenopea dopo l’ultima stagione disastrosa. Manedi Antonioal? Alla domanda ha risposto, ex difensore azzurro e compagno di squadra di Diego: “direbbedial? Secondo me sarebbe assolutamente felice ento perché quella di De Laurentiis è una scelta giusta. Antonio può darti quel qualin più e riportare ildove merita“. L'articolone? LadiCalcioWeb.