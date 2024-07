Buongiorno il Napoli ha l’accordo con il Torino Resta da definire l’ingaggio Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ilcontinua a lavorare sul mercato per far arrivaree per risolvere la situazione legata a Kvara. Persi è trovatocon ilda. Manna è a Milano, potrebbe incontrare sia l’agente diche quello di Kvara., gli agenti del calciatore lavorano con ilper l’intesa Valentina Mariani a Sky Sport parla della situazione: «C’è fortissimo il. C’è giàtra ile ilper. Adesso i suoi agenti lavoreranno con ilper cercare l’intesa. Operazione da 35 milioni più 5 di bonus. La richiesta iniziale delera di 40 milioni, quindi hanno trovato una quadra così. Adesso si sta definendo