Bologna aria d’Europa | amichevole estiva contro il Maiorca ecco quando

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 – Comincia a delinearsi il programma estivo delin preparazione alla prossima stagione di Serie A. La società rossoblu ha infatti reso noto che il prossimo 10 agosto la squadra di Vincenzo Italiano sarà impegnata a Palma de Mallorcala compagine spagnola. Dovrebbe trattarsi dell’ultimo impegno pre-campionato visto che la Serie A inizierà il weekend del 17-18 agosto con il match del Dall’Ara trae Udinese. Il Mallorca ha chiuso la scorsa stagione al 15° della Liga ma si tratterà ugualmente di un test importante per capire a che punto sarà la preparazione degli emiliani in vista della stagione che vedrà i rossoblu impegnati in Champions League dopo 60 anni dall’ultima apparizione nella massima competizione europea per club.