Arjun ha 12 anni e cerca un posto dove sentirsi a casa | l’appello del Servizio Affidi della Valle Olona

(Di giovedì 4 luglio 2024) Castellanza (Varese) – Ildell’azienda Speciale Mediolancia un appello per, rivolto ai residenti del territorioe limitrofi: “ha 12e vive con la sua famiglia d’origine in un contesto di fragilità e povertà, in cui è spesso portato a farsi carico di compiti e preoccupazioni che dovrebbero essere dei grandi. Questo a volte succede anche perché è l’unico membrofamiglia che comprende e parla bene l’italiano”. Per la sua storia,fatica a interagire con gli altri ragazzisua età e si mostra autonomo e maturo, ma, allo stesso tempo, spiegano dal“ha ancora molto bisogno di qualcuno che gli dimostri affetto, che si prenda cura di lui e possa offrirgli quegli stimoli relazionali ed esperienziali che la famiglia, per la condizione in cui si trova, fatica a garantirgli.