Amica sincera | perché ne abbiamo bisogno e come riconoscerla

(Di giovedì 4 luglio 2024) Non importa quanti followersui social o quante persone conosciamo realmente. Ci sono delle amiche speciali, e rare, di cui avremmotutte: sono quelle che riescono ad essere sincere con noi. Questo non significa che, in genere, le amiche siano false o bugiarde. Spesso, per evitare di cacciarsi in situazioni imbarazzanti, preferiscono tenere per sé le proprie opinioni simulando un apprezzamento che non esiste. Ad esempio, se ci siamo fatte una tintura di un colore inverosimile, qualcuna ci dirà “Stai benissimo!”, altre si esprimeranno con un “Davvero originale!”, ma l’, quella che tiene a noi sul serio, ci avvertirà subito: “Amo, questa tinta è tremenda, non ti dona per niente!” . Certo, ricevere una critica ci fa male e tortura la nostra autostima – che magari è già bassina.