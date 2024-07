Volley il calendario delle amichevoli dell’Italia prima delle Olimpiadi | date orari avversarie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’Italia si sta preparando per ledi Parigi 2024, dove si presenterà tra le grandi favorite per la conquistamedaglie. La nostra Nazionale dimaschile si è laureata Campione del Mondo due anni fa e ha conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Europei, ci sono tutte le carte in regola per sperare in un colpaccio da parte degli azzurri. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si candidano a un ruolo importante ai Giochi, che incominceranno venerdì 26 luglio con la Cerimonia d’Apertura lungo la Senna. Gli azzurri saranno impegnati in un girone di ferro con Polonia, Brasile ed Egitto: due impegni decisamente ostici contro altre pretendenti al titolo e una partita sulla carta più agevole per gli azzurri, che hanno tutti i mezzi per qualificarsi ai quarti di finale (passano le prime due classificate dei tre raggruppamenti e le due migliori terze) e per cercare il colpaccio nella fase a eliminazione diretta.