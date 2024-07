Vela | Luna Rossa equipaggio imponente per l’America’s Cup

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) I giochi si stanno per compiere edeve essere assolutamente pronta a sfruttare il momento propizio per diventare la sfidante del leggendario, e fortissimo, Team New Zealand, l’da battere nella celebre competizione chiamata America’s Cup. Un appuntamento da non fallire, il primo, che vedrà il team italiano alle prese con diverse imbarcazioni che sognano in grande, esattamente come la nostra squadra nautica. Tra un paio di mesi, infatti, la nostra compagine scenderà nelle acque di Barcellona per staccare il pass che proietterebbe gli azzurri alla super sfida contro i campioni in carica: prima di competere con i numeri uno, però,dovrà vedersela contro formazioni agguerrite come Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e Orient Express.