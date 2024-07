Regno Unito troppo isolato al governo riannoderemo i fili con l’Ue | intervista a David Lammy quasi certo ministro degli Esteri di Starmer

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Figura non sempre amata nei circoli della sinistra più radicale britannica, il laburista, 52 anni e da 24 in politica, venerdì prossimo potrebbe uscire dall’ombra (il suo attuale ruolo contrapposto aCameron,in carica) e diventare lui il capo della diplomazia di Londra, nella squadra di Keir. Sempre che il 4 luglio i britannici voteranno il suo nuovo, cosacerta.partecipa alle elezioni per la sua ottava volta. Nel frattempo il partito ha subito drammatiche trasformazioni, spostandosi più al centro. Lui, come, si è fatto da solo. Genitori della Guyana e cresciuto a Tottenham, uno dei quartieri più malfamati di Londra, ha avuto successo come avvocato (con studi ad Harvard) ed è ora al numero due del Social Power Index, la lista dell’alta società britannica redatta da Tatler.