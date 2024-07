Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin rinnovata per una seconda stagione la serie Apple Tv+

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lenédiper unalaTv+TV+ ha annunciato oggi ladellacomedy-adventure “Lenédi“, con Noel Fielding (“The Mighty Boosh”, “The Great British Bake Off”) nel ruolo di. Fin dal suo debutto mondiale, “Lenédi” è stata acclamata come “straordinariamente divertente”, ottenendo rapidamente un punteggio di critica Certified Fresh su Rotten Tomatoes. La, “piacevolissima”, ha come protagonista uno “spettacolare” Noel Fielding, che presta “i suoi tempi comici asciutti per creare un personaggio surreale che è sia accattivante che carismatico”, insieme a un cast di “grandi comici”.