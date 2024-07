L’attrice Ashley Judd al Magna Graecia Film Festival

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2024)Colonna d’Oro alCatanzaro 27 luglio – 4 agosto 2024 Ventunesima edizione Dopo l’annuncio della presenza del Premio Oscar Tim Robbins, che si esibirà in concerto con la sua Tim Robbins and the Rogues Gallery Band, dell’attore e regista Claudio Bisio che aprirà ilcon il suod’esordio alla regia, del Premio Oscar Kevin Costner, dell’attore e produttore Raoul Bova e della madrina Clara Soccini, si aggiunge al ricco parterre del2024, diretto da Gianvito Casadonte, che si terrà a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto,statunitensericeverà la Colonna d’Oro, presenterà in concorso Lazareth, thriller di Alec Tibaldi, e terrà una conversazione con Silvia Bizio, curatrice delle opere prime internazionali e responsabile delle conversazioni con talent internazionali .