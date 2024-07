La Svizzera ha dominato l’Italia Xhaka ora svela il motivo | Mai visti così in difficoltà abbiamo vinto ancora prima di giocare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “di scendere in campo, come fecero loro con noi tre anni fa. Non ho mai vistoinsul campo come contro di noi”. Dominati in campo, e ora anche a parole. La pesante sconfitta delagli ottavi di finale di Euro 2024 è statadi discussione per tutti. Anche per gli stessi giocatori dellache, come dimostrato dalle parole (e dalla prestazione) di Granit, ha avuto un atteggiamento nettamente superiore agli Azzurri, sotto tutti i punti di vista. Europei 2024, il tabellone degli ottavi di finale: i primi verdetti: “Siamo stati impeccabili” “Sono estremamente fiero di quantomostrato, di ogni membro della squadra, incluso lo staff. Quello cheraggiunto è un traguardo più che speciale: non tanto per il risultato in sé, ma per la prestazione e il gioco espresso.