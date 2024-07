La guerra del kebab | contesa tra Turchia e Germania

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Inè scoppiata una vera e propria disputa sul doner. L'Associazione Turca deldi Istanbul ha recentemente presentato una richiesta all'Unione Europea per ottenere il riconoscimento del donercome patrimonio nazionale turco. Questa mossa ha scatenato un acceso dibattito e suscitato proteste tra iari tedeschi, che rivendicano il loro ruolo nell'invenzione e nella diffusione di questa celebre pietanza. «Döner» si ma rispettando il metodo turco Laha chiesto all'Unione Europea di registrare la parola «döner» come «specialità tradizionale garantita (STG)». La parola «döner», derivata dal verbo turco dönmek, “girare”, indica la pietanza di carne di montone, agnello o manzo infilzata in grossi strati sovrapposti su uno spiedo verticale, cotta alla griglia facendo ruotare lo spiedo sul proprio asse, e poi tagliata longitudinalmente per ottenerne strisce sottili.