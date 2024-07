Ecco tutti i nuovi film in uscita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Diamo un primo sguardo sul cinema che verrà, senza dimenticare il cinema italiano e i grandi attori hollywoodiani. Prossimamente al cinema Partiamo da “Horizon: An American Saga”, capitolo 1, del regista e protagonista Kevin Costner, inil 4 luglio. Il secondo capitolo sarà nei cinema dal 15 agosto, distribuito da Warner Bross Pictures. Con Costner anche Siena Miller, per raccontare una storia straordinaria che esplora il vecchio west. Unforte, impegnativo, e per chi ama questo genere e ne sentiva la mancanza, possiamo assicurarvi che ritroverà le grandi emozioni. Si torna indietro negli anni, tra il rumore degli zoccoli dei cavalli, la polvere e il coraggio di uomini onesti che hanno combattuto per conquistare il west, ma anche perso, tra lacrime e sangue.