Bande des femmes 2024 torna a Roma il Festival di fumetto e illustrazione | Diamo voce a tutte le soggettività fuori norma

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Giovedì 4 luglio si apre ades, ildiorganizzato dalla Libreria femminista Tuba. Il, che si svolgerà nel quartiere Pigneto dal 4 al 6 luglio, è a cura Sarah Di Nella, Ginevra Cassetta e Marta Capesciotti e ospiterà fumettiste, scrittrici, illustratrici, artiste e collettive da tutto il mondo. Dopo l’anteprima del 29 giugno, in occasione della Notte a Colori, con mostre diffuse nei luoghi che animano la vita culturale del quartiere, seguiranno tre giorni di eventi gratuiti. Undici autrici per sette Dialoghi, otto autrici per tre Matitedai cardini, cinque artiste per tre Live Painting e tante altre per Sceno/grafiche, Due Matte, Chicche Antiche, AzinNe e Stand-up comics: sono solo alcuni dei numeri dell’undicesima edizione dides