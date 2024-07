Omaggio a Geminiani Il ciclista compie 99 anni Il ’saluto’ del Tour de France

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Quale miglior occasione per salutare un parente lontano –se – e augurargli buon compleanno, del passaggio in Romagna delde? Probabilmente nessuna: in Francia la Grande Boucle è come l’aria che si respira e vista da oltre 7 milioni di telespettatori a puntata. E certamente non può mancare davanti al video il quasi centenario Raphaelche proprio il 12 giugno ha compiuto 99e, pur essendo nato a Clermont-Ferrand è di chiara origine romagnola. Anche per questo i cugini Mazzotti di Lugo hanno voluto salutarlo con uno striscione, sui tornanti del Monticino di Brisighella, che gli augurasse anche buon compleanno. Anche perché Raphaelnon è un semplice figlio di emigranti romagnoli ma un ottimo, tra i più importanti del suo periodo.