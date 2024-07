Matteo Dias il volto nuovo della Tarros Il centro va a rinforzare il team di Diacci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) In attesa che prenda il via ufficialmente la stagione (raduno il 19 agosto in via Parma agli ordini del neo coach Davide), prende sempre più forma il mercato dello Spezia Basket, che cerca di strutturarsi in vista del 2° campionato consecutivo di B Interregionale. Dopo gli arrivi di Ramirez, Tedeschi e Leporati (per tutti e tre si tratta di ritorni) che vanno ad implementare la pattuglia degli spezzini capitanata da Fazio, ecco che il club dei Caluri annuncia il primo colpo di mercato di un, un giocatore che giunge da fuori: si tratta di. Classe 1999,ha sempre ricoperto il ruolo died è cresciuto nella Pallacanestro Reggiana di serie A, con cui ha sla classica trafila nel vivaio; dopo le primissime esperienze a livello senior a Cavriago, è approdato alla Bmr Basket 2000 semprecittà del tricolore nel campionato di B 2017-18, quindi due stagioni a Fiorenzuola in C Gold (vincendo il campionato), poi a CastelMonti, dove ha avutocome allenatore che se lo è portato dietro alla Bmr Reggio Emilia e qui ha rivinto il campionato di C Gold due anni fa giocando a fianco del fresco exGiedrius Sakalas.