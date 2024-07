Marini in cima al mondo Al primo posto nel ranking

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Onore e responsabilità per Tommaso, nuovamente numero uno al: dopo il titolo europeo anche la conquista delalneldel fioretto maschile. Tommasoè nuovamente inalla classifica individuale maschile di fioretto e arriverà con questo primato da difendere in pedana ai prossimi giochi olimpici di Parigi 2024. L’anconetano del Club Scherma Jesi e delle Fiamme Oro, al termine delle gare individuali di tutti i campionati continentali che si sono svolti a giugno, è tornato inalla classifica internazionale individuale, vetta che era già stata sua in passato, prima dell’infortunio alla spalla che lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e, di conseguenza, a saltare diversi appuntamenti del circuito.