La salute di Biden? Pelosi | Lecito interrogarsi Il deputato dem del Texas | Si deve ritirare per il bene degli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 – Prima Nancyche dichiara “farsi domande sullo stato didiè legittimo” e pochi minuti dopo il primo, il texano Doggett, a chiedere ufficialmente al presidenteStati Uniti in carica, e candidato alle prossime elezioni contro Trump, di fare un passo indietro. Tutto ciò dopo il confronto Tv frae Trump che ha messo in evidenza le difficoltà dell’attuale presidente Usa che ha avuto diverse esitazioni e qualche amnesia. US President Joewalks to deliver remarks on the Supreme Court's immunity ruling at the Cross Hall of the White House in Washington, DC on July 1, 2024. The US Supreme Court ruled July 1, 2024 that Donald Trump enjoys some immunity from prosecution as a former president, a decision set to delay his trial for conspiring to overturn the 2020 election.