L’ annuncio di Fucci | Patriciello rieletto al Parlamento Europeo

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAnnunciamo con grande soddisfazione la rielezione del carissimo amico On. Aldoal, per la quinta volta consecutiva, nella Circoscizione dell’ Italia Meridionale. L’ On.ha conseguito circa 72 MILA PREFERENZE, RICEVENDO CONSIDERVOLI SUFFRAGGI ANCHE NEL SANNIO. Per altro l’ On.risulta essere l’ unico Parlamentareeletto per la Lega nella circoscrizione dell’ Italia Merdionale. Esprimiamo soddisfazione anche per i notevoli consensi che ha ricevuto il nostro amico conprovinciale Dott. Luigi Barone, per la prima volta candidato al. Siamo certi che l’ On., come sempre, farà battaglie importanti per la nostra terra, dimostrando la sua disponibilità, generosità e preparazione.