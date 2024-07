Israele è morta la madre di Noa Argamani l’ex ostaggio di Hamas simbolo del 7 ottobre | malata di cancro pregò di rivedere la figlia un’ultima volta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Èa 61 anni ladi Noa, la cittadina israeliana diventata uno dei simboli degli ostaggi rapiti da, il 7, al rave per la festa di Sukkot. La donna, che eraterminale per un tumore al cervello scoperto già prima del rapimento della, aveva espresso un ultima richiesta:la, di 26 anni, prima di morire. «Il mio solo desiderio è abbracciare Noa prima che non mi sia più possibile». Ce l’ha fatta: lo scorso 8 giugno, grazie a un’operazione dell’Idf, Noa e altri tre ostaggi sono stati liberati. Durante l’incursione a Nuseirat, ha perso la vita un soldato israeliano e decine di cittadini palestinesi. L’ospedale Icholov di Tel Aviv dove Lioraera ricoverata ha fatto sapere che la donna «ha trascorso i suoi ultimi giorni accanto allaNoa e ai familiari».