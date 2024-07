Il rugby esilia il calcio Gli ultras | basta vogliamo giocare in casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Si prepara un’estate calda per ilsaronnese. Lo annuncia il Fronte Ribelle, grupposaronnese, preoccupato che la squadra cittadina l’Fbc Saronno (Eccellenza) possauna stagione in esilio. "Abbiamo appreso che è sempre più concreta la possibilità dile garelinghe per un’altra stagione lontano dal Colombo Gianetti a causa dell’incompatibilità nella coabitazione fra più discipline sportive all’interno delle stesse strutture". Il riferimento va al confronto indiretto in corso tra Fbc Saronno eSaronno per l’uso dello stadio Colombo Gianetti e il centro sportivo Matteotti. "È a Saronno che pretendiamo di seguire la nostra squadra! Abbiamo pazientato, abbiamo anche rinunciato a sostenere i ragazzi nelle ultime tre gare in esilio limitandoci a una protesta civile, ma ora non siamo più disposti ad accettare la situazione".