Francia il rap anti-Rn scatena la polemica per violenza verbale

(Di martedì 2 luglio 2024) Nizza (), 2 lug. (askanews) –lainil rap-Rn per lain esso contenuta. Non si parla d’altro oggi nel paese: per strada, in tv (per ore) e sui social. Sono una ventina i rapper, provenienti da tutte le regioni della, uniti in “No Pasaran” (“Non passeranno” in spagnolo), pubblicato online alle 23.45 di ieri: tra gli altri Akhenaton, Fianso, Zola, Soso Maness, Seth Gueko e Alkpote hanno preso il microfono sotto la guida di DJ Kore per urlare in rima contro Rassemblement National, all’indomani del primo turno delle elezioni legislativecipate dove ha vinto a mani basse. L’intento è di rivolgersi ai giovani, per incitarli ad andare a votare al secondo turno delle legislativecipate francesi che si tiene il 7 luglio.