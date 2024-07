Cinema da Oceania 2 a Alien | Romulus | le novita Disney in arrivo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (askanews) – In occasione della XIII edizione di Ciné – Giornate dia Riccione,Italia ha presentato le novità innelle saletografiche italiane nei prossimi mesi. Sul palco l’amministratore delegato di The WaltCompany Italia, Daniel Frigo. Tra gli ospiti anche le voci italiane del film Deadpool and Wolverine: Francesco Venditti, doppiatore italiano di Ryan Reynolds, e Fabrizio Pucci, doppiatore italiano di Hugh Jackman. Inoltre, per presentare il nuovo film WaltAnimation Studios2, Chiara Grispo, che aveva prestato la propria voce a Vaiana nelle canzoni del primo capitolo, ha interpretato il brano “Oltre l’orizzonte”. Arriverà il 24 luglio nelle sale italiane l’atteso film Marvel Studios Deadpool and Wolverine, diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.