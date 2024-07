Catania duro colpo al clan Pillera-Puntina | 10 arresti e sequestro da 125 milioni di euro di beni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Nella mattinata di oggi, 2 luglio, su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza, con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata (SCICO) e del I Gruppo, hanno dato esecuzione nella provincia etnea a un’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di, sulla base delle attuali risultanze investigative, in una fase in cui non è stato ancora attuato il contraddittorio processuale, ha disposto 10 misure cautelari e ilpreventivo anche per equivalente, di risorse finanziarie enella disponibilità degli indagati per 1.250.000. Le misure cautelari Misure cautelari personali nei confronti nei confronti di 10 indagati (4 in carcere e 6 aglidomiciliari), gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di bancarotta fraudolenta, riciclaggio e autoriciclaggio, aggravati dal metodo mafioso e dal fine di agevolare l’associazione mafiosa “”.