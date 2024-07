Calafiori il Bologna non lo vende alla Juventus Vale 50 milioni ci sono Chelsea e Arsenal

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2024), il Chelsea piomba su Riccardo Calafiori: il gioiello del Bologna è ambito da Juventus e United, ma negli ultimi giorni i Blues hanno allacciato i primi contatti con l'entourage del giocatore. Il Bologna vorrebbe trattenerlo per un altro anno, ma intanto ha fissato il prezzo: 50 milioni di euro. Una cifra importante, che in questo momento viene ritenuta eccessiva dalla Juventus, concentrata su altre operazioni di mercato a centrocampo. I due club londinesi sono pronti ad approfondire il discorso, poi starà anche a Calafiori scegliere la sua prossima destinazione con i bianconeri sempre in testa (ci sarebbe anche un accordo di massima sull'ingaggio), ma le sirene delle Premier League sono sempre molto attraenti.