Il miglior cuoppo di Napoli | ecco gli indirizzi da non perdere

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un cono di carta paglia ripieno di piccole bontà dorate: ilrappresenta al meglio l'antica arte dello street food napoletano, un cartoccio di fritti misto spesso riempito ad hoc a seconda delle richieste del cliente. In passato era il cibo del popolo, economico e goloso: c'era anche un tacito accordo tra commercianti e clienti, che potevano pagare a rate ma entro 8 giorni. IldiIl– Friggitori Napoletani Il mitico cono napoletano da passeggio si riempie qui di tante delizie fritte da scegliere secondo i propri gusti tra un'ampia rosa di proposte. Mozzarelline, alici, rotelle di calamari, patate, verdure in pastella, crocchè, arancini e frittatine di pasta vengono fritte sul momento risultando croccanti e leggere, perfette per una sosta golosa e da gustare facendo una passeggiata.