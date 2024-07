Giorgia Meloni in Europa vaga attraverso troppe sfumature di destra

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024)rischia di fare la fine della sora Camilla che tutti la vogliono e nessuno la piglia. Adesso nemmeno adà più le carte, in quellain cui si erge a Giovanna d’Arco, sorpassata da Viktor Orbán e contemporaneamente tenuta distante dai popolari così che la sua grande furbata, il gruppo europeo dei Conservatori (Ecr) rischia di diventare il sesto gruppo dell’rlamento. Bell’amico, Orbàn. Ha visto che la premier italiana incespica, ondeggia, non sa scegliere. Recitaparti in commedia. E lui, hombre vertical diestrema, ha preso l’iniziativa di formare un nuovo gruppo destinato a rimescolare le carte nell’emisfero destro dell’rlamento: Orbàn, il leader austriaco della Fpoe ed ex ministro dell’Interno Herbert Kickl e l’ex premier ceco e leader dei liberal-populisti di Ano, Andrej Babis, tutti e tre arrivati primi nei rispettivi Paesi alle elezioni europee, stanno cercando i rappresentanti di altri quattro Paesi per fare il gruppo che costituirebbe un’attrazione sia per partiti che ora stanno nel gruppo di(teniamo contro che il Pis, il partito polacco dell’ex premier Morawiecki, ha già annunciato di voler uscire da Ecr) sia in quello più didi Marine Le Pen e Matteo Salvini.