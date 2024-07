Fondo Valle Vitulanese assegnati alla Provincia oltre 4 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidi Benevento dRegione Campania i primi 4.516.716 diper l’avvio dei lavori di completamento della strada a scorrimento. Lo comunica il Presidente delladi Benevento Nino Lombardi che ha ricevuto il relativo Decreto Dirigenziale regionale: il Dirigente del Settore Infrastrutture dellaAngelo Carmine Giordano può ora di fatto consegnare il cantiereDitta affidataria dei lavori. Il Presidente Lombardi ha espresso la sua soddisfazione per la notizia che dà il via ad una delle più importanti opere pubbliche stradali che lasannita ha in agenda insieme al completamento di un’altra strada a scorrimento veloce, laIsclero, e ad un tronco della Strada Fortorina tra Foiano Valfortore e Montefalcone Valfortore, mentre si stanno realizzando anche nuovi edifici a servizio degli Istituti della Secondaria Superiore.