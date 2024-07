Estate 2024 | Sardegna sul podio delle preferenze Arrivano i wellness worshippers

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) L'instabilità internazionale non basta a fermare il turismo italiano che nelsembra finalmente essere tornato ai numeri pre Pandemia, regalando sospiri di sollievo agli operatori del settore. Lo conferma l'indagine del Centro Studi del Touring Club Italiano (TCI) e con lei le previsioni Deloitte/Google per i prossimi 16 anni: solo in Italia, il 76%persone partirà entro la fine dell', il 17% ci sta ancora pensando ma è più propenso per il sì. Solo il 2% ha scelto di rimanere a casa, mostrando comunque una tendenza positiva rispetto agli anni della pandemia. Al futuro, invece, ci pensa lo studio Travelers and NextGen Destinations che vede, entro il 2040, l'Europa come meta prescelta da un miliardo di viaggiatori, di cui solo 480 diretti verso il Mediterraneo.