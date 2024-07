Al Grand Hotel di Rimini riapre la stagione del calciomercato | l’appuntamento di inaugurazione | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’attesa è finita:ufficialmente ladel. Per il quinto anno consecutivo,ha ospitato il Gran Galà di Apertura del2024/25, organizzato da Master Group Sport e ADiSe, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna. L’evento, patrocinato da Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro, vede ancora una volta protagonista la Regione Emilia Romagna per un appuntamento esclusivo dal forte richiamo e che rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica. Nella prestigiosa location dell’edizione speciale di “Colpi da Maestro”, il talk show condotto da Sarah Castellana e Marco Bucciantini, giornalisti di Sky Sport che, grazie all’intervento di tanti ospiti illustri, tra cui Giuseppe Marotta e Pantaleo Corvino, hanno analizzato la figura del Direttore Sportivo, oggi sempre più al centro del sistema calcio, tra aneddoti e curiosità.