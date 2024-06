Roberto Tonfoni scomparso da giorni è stato ritrovato morto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Lucca, 30 giugno 2024 – Erada, questa mattina, 30 giugno, il tragico epilogo: il pensionato 82enne èsenza vita a Pariana. Il corpo era in un torrente dove potrebbe essere caduto in seguito a un malore.potrebbe essere arrivato sin là per cercare i funghi ed è probabile che abbia perso l’orientamento. La sua auto, un Peugeot Bipper, eraindividuato ieri in un bosco. A dare l’allarme un passante, che aveva riconosciuto targa e auto diramati da “Chi l’ha visto?” cui si erano rivolti i familiari dell’uomo. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. .