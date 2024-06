Euro 2024 | Salvini Il calcio va ripensato partendo da Gravina

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 30 giugno 2024) MILANO – “Brutta Italia, mai in partita. Evidentemente chi ha scelto Spalletti lo ha scelto per un progetto. Ilitaliano ha tanti problemi, economici, di stadi, di settori giovanili all’altezza, di debiti. Ilva, nonda Spalletti ma da”. Lo ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture, Matteo, a TeleLombardia, dopo la sconfitta degli azzurri contro la Svizzera aglipei. “Sono a disposizione per facilitare chi vuole fare stadi nuovi”, ha aggiunto. “Ho incontrato Milan e Roma, poi serve che i Comuni facciano la loro parte. Le porte del ministero sono aperte. Prima si fanno, meglio è”, ha concluso il vice presidente del consiglio. L'articolo, “Ilvada” L'Opinionista.