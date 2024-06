Samb ma che fine ha fatto il direttore generale? Il dubbio resta anche per il segretario sportivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 29 giugno 2024) Ma chehail nuovodella? Una figura imprescindibile per un club di calcio. Era lo scorso 19 giugno, dieci giorni fa, quando Luca Faccioli disse no alla proposta del presidente Vittorio Massi. Una storia iniziata aaprile e protrattasi per un paio di mesi tra incontri, summit a Milano edcon la disponibilità del dirigente Infront veronese. Poi il tentennamento di Massi dopo il si di Faccioli che ha indotto il manager a chiudere la porta alla. E da allora di questo incarico non se ne è saputo più nulla. C’è sempre l’intenzione da parte del vertice del club del Riviera delle Palme di dotare la società di una figura apicale a livello organizzativo? Se si vuole guardare più in là dalla Serie D è necessario organizzare in modo molto professionale la società.