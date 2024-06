Golf | Gregorio De Leo sorprende all’Open d’Italia è sesto dopo tre giri! Quartetto al comando super Rozner

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) Si è appena concluso un terzo giro dai contorni estremamente interessanti, di scena all’AdriaticClub Cervia di Milano Marittima, in Emilia Romagna. Sono quattro i leader a 18 buche dal termine. Tre di loro avevano effettive chance di scalare la classifica, vale a dire il danese Sebastian Friedrichsen, l’indiano Shubhankar Sharma e il tedesco Marcel Siem. Il francese Antoine, invece, compie qualcosa di memorabile: risale con un incredibile -9 di giornata (un eagle e sette birdie) e a lungo è primo da solo, prima dell’aggancio degli altri tre. Sono comunque 55 posizioni recuperate per lui. I quattro, insieme, hanno uno score di -10. Quinto da solo, a -9, è lo spagnolo Adrian Otaegui, mentre nel gruppo dei sesti, assieme allo svizzero Joel Girrbach e all’inglese Andrew Wilson, c’è l’uomo che sta rivelandosi grandissima sorpresa in casa Italia.